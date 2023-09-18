الكوني يشيد بتلاحم الليبيين وتناديهم من كل المناطق.

طرابلس 17 سبتمبر 2023م (وال)- أشاد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني بتلاحم الليبيين وتناديهم من كل المناطق للوقوف مع اشقائهم في درنة الذين تضرروا من كارثة السيول.

وقال الكوني خلال لقاء أجرته معه قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد إن الليبيين كانوا سباقين في توحيد أنفسهم، ولم ينتظروا أحدا، لا حكومات، ولا مجتمع دولي، فتنادوا من كل المناطق وأعطوا درسا في حب ليبيا للساسة الذين يتصارعون على الكراسي .

وأكد أن كارثة درنة كانت صدمة كبيرة لكل الليبيين رافقها ارتباك كبير في التعامل مع الحدث لعدم القدرة على مواجهته بإمكانيات شبه معدومة.

كما أشاد في السياق نفسه بجهود الدول التي سخرت امكانياتها البشرية واللوجستية للمساهمة في عمليات الانقاذ، وانتشال الجثت، بالتعاون مع الفرق الليبية.

وطالب الكوني بضرورة إنشاء صندوق لبناء درنة الجديدة، ووضع آلية سريعة ومتوسطة وبعيدة مع الاهتمام بالمواطنين، وعلاج الجرحى، والمصابين، وتأهيلهم نفسيا.

وشدد على ضرورة تكليف لجنة دولية بالتعاون مع الجانب الليبي للتحقيق في الحادثة، وفي ملف السدود منذ انشاءها، ومن الذي تهاون في عدم صيانتها ومحاكتهم .