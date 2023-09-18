برئاسة وزيرة العدل : اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات الوضع الكارثي في درنة.

طرابلس 17 سبتمبر 2023م (وال ) – عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 332 لسنة 2022 اجتماعا طارئا برئاسة وزيرة العدل ” حليمة إبراهيم ” لمناقشة آثار إعصار دانيال الذي ضرب المنطقة الشرقية .

واستعرضت اللجنة – التي تضم في عضويتها وكيل وزارة الداخلية ومندوبا عن مكتب الادعاء العسكري ومندوب عن مكتب النائب العام ومندوب عن مجلس الوزراء ومندوب عن وزارة الخارجية – تداعيات الكارثة على الوضع الحقوقي والانساني بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المتعلقة بالشأن الحقوقي عموما.

كما وافقت اللجنة على مقترح بالأعداد لعقد ورشة عمل تحضيرية لتعريف بأعمال اللجنة ويليها ورشة عمل بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نهاية هذا العام.

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