مصلحة الطرق والجسور تطالب بسرعة اقفال طريق شحات الأثار وتقييد الحركة المرورية بها .

طرابلس 17 سبتمبر 2023م (وال ) – طالب رئيس مصلحة الطرق والجسور التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحق العقاب ” عميد بلدية شحات ومدير الامن بالمدينة باقفال طريق شحات الأثار وتقييد الحركة المرورية بها .

وقال رئيس المصلحة في تعميم – نشرته منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية – وجهه إلى عميد بلدية شحات ومدير الامن إن التقارير الواردة من اللجنة الفنية المكلفة بحصر الاضرار اشارت إلى وجود اضرار كبيرة بشبكة الطرق العامة ومنها طريق شحات الاثار والانهيار الموجود بها .

وأكد رئيس المصلحة أن هذه الخطوة جاءت حفاظا على أرواح المواطنين لحين الانتهاء من اعمال الحصر وصيانة الهبوطات بالطريق التي سببتها السيول والفيضانات التي تعرضت لها مدينة شحات وما جاورها .

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