الكويت تواصل إرسال طائرات الإغاثة إلى المدن المتضررة

الكويت 18 سبتمبر 2023 (وال) -تواصل طائرات الإغاثة من الجسر الكويتي إلى ليبيا في الإقلاع، حيث أقلعت صباح اليوم الاثنين 18 سبتمبر، الطائرة الإغاثية الخامسة، وعلى متنها (10) أطنان من المواد الطبية المتنوعة لضحايا الإعصار.

وتم تجهيز واعداد حمولة الطائرة اليوم، بدعم وتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والتنسيق مع وزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والدفاع.

وتعد الرحلة الإغاثية الثانية (للسلام الخيرية) في هذا الجسر الجوي، وعلى متنها مواد إغاثية طبية منها يتجاوز عددها (20) آلة لتعقيم المناطق من الأوبئة والفيروسات، ونحو (10) آلف كيس لانتشال الموتى وملابس وقائية عالية الجودة للقائمين على عمليات الانتشال، تفاديا لانتفال الأمراض إليهم، وأقنعة طبية ومواد تعقيم وأدوية.

وذكر أن هناك رحلة إغاثية ثالثة للسلام الخيرية إلى ليبيا يوم الخميس المقبل، تمثل استمرارية للجسر الجوي الكويتي.

وكانت طائرة الإغاثة الكويتية الأولى حطت في ليبيا يوم الأربعاء الماضي وعلى متنها (40) طن من المعدات والمواد الإغاثية والطبية، تلتها الطائرة الثانية الخميس الماضي وعلى متنها (41) طن، فيما بلغت حمولة الطائرة الثالثة أمس الأول السبت عشرة أطنان، أما الطائرة الرابعة فقد حطت في ليبيا أمس الأحد على متنها عشرة أطنان من المواد الإغاثية والطبية العاجلة عبارة عن أسرة طبية وكراسي متحركة.(وال الكويت) م ب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال