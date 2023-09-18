استمرار وصول طائرات الإغاثة السعودية لمتضرري المدن المنكوبة

الرياض 18 سبتمبر 2023 (وال) -غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الإثنين، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة متجهة إلى مطار بنينا الدولي، وتحمل على متنها (50) طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية.

يذكر أن طائرات الإغاثة السعودية بدأت في الوصول إلى ليبيا منذ اليومين الماضيين، حيث وصلت إلى مطار بنينا الدولي الطائرة الإغاثية السعودية الأولى، محملة بحمولة (90) طن، بينما حملت الطائرة الثانية بحمولة (40) طن من المساعدات الغذائية والإيوائية، لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا.(وال الرياض) م ب .

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