طقس : تكاثر للسحب على مناطق الجبل الاخضر قد يتخللها سقوط مطر خفيف يوم الغد .

طرابلس 18 سبتمبر 2023 ( وال ) – يبقى الطقس مستقرا على معظم مناطق البلاد خلال هذين اليومين حيث درجات الحرارة القصوى على اغلب مناطق الشمال الغربي تتراوح مابين (30-36)مْ ،وعلى مناطق الشمال الشرقي مابين (26-32)مْ ، بينما تسجل مابين (35-38)مْ على مناطق الجنوب .

وتوقع المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرته اليومية أن تنشط الرياح نسبيا فترة المساء على الساحل من درنة الى طبرق ، مع تكاثر للسحب على مناطق الجبل الاخضر قد يتخللها سقوط مطر خفيف يوم الغد ، فيما تتأثر مناطق الشمال الغربي مع نهاية الاسبوع برياح جنوبية تساهم في زيادة في درجات الحرارة خاصة على مناطق الدواخل .

وتظهر بعض السحب على مناطق راس اجديرحتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (30–36)مْ، وتسجل زيادة طفيفة مع نهاية الأسبوع خاصة على الدواخل.

وتتكاثر السحب على مناطق الجبل الاخضر وتكون قليلة على مناطق الخليج وسهل بنغازي ، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الغد ، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على الساحل من درنة إلى طبرق ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (26-32)مْ.

وتهب على مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة رياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (35-39)مْ وتسجل زيادة طفيفة نهاية الأسبوع وتتراوح درجات الحرارة على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة مابين (34-36)مْ وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.