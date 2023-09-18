وزير الدفاع اليوناني : مقتل 5 في بعثة مساعدة يونانية في حادث سير في ليبيا.

أثينا 18 سبتمبر 2023 (وال) – قال وزير الدفاع اليوناني “نيكوس دندياس” اليوم الاثنين في بيان إن خمسة أفراد في بعثة مساعدة إنسانية يونانية لقوا مصرعهم في حادث سير في ليبيا أمس الأحد ، وإن من بين القتلى مدنيين.

وأعلن “دندياس” الحداد الوطني لثلاثة أيام في القوات المسلحة اليونانية.

وكان وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان قال خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد إن أربعة أعضاء في البعثة قتلوا وأصيب 15 شخصا ، ومنهم سبعة في حالة حرجة .. موضحا أن الحادث وقع عندما كان الفريق اليوناني في طريقه من بنغازي إلى درنة .

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