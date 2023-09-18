السعودية تواصل جسرها الجوي إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات

الرياض 18 سبتمبر 2023 م (وال) – يتواصل الجسر الجوي الذي بدأت المملكة العربية السعودية تسييره الى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها بعض المناطق في شرق البلاد .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الطائرة الإغاثية الثالثة غادرت اليوم الاثنين مطار الملك خالد الدولي بالرياض متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي وعلى متنها 50 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية لتوزيعها على المتضررين .

وتأتي هذه المساعدات إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات.

وكانت قد وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي يوم 16 من الشهر الجاري الطائرة الإغاثية السعودية الأولى محملة بـ 90 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ فيما وصلت الطائرة الثانية يوم أمس الاحد محملة بـ 40 طنًا من المساعدات الغذائية .

ويشرف فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.

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