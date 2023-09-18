بعد إقراره لميزانية طوارئ بعشرة مليارات دينار .. مجلس النواب يحث الحكومة الليبية على سرعة تدبير مساكن للأسر التي أصبحت بدون مسكن أو مساكنها غير صالحة للسكن في درنة والمناطق المتضررة

بنغازي 18 سبتمبر 2023 (وال) عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الإثنين برئاسة السيد رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” وبحضور النائب الثاني للرئيس السيد ” مصباح دومة ” وناقش المجلس خلال جلسته اليوم مستجدات الأوضاع في المدن والمناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن المجلس ثمن عمل الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمؤسسات والهيئات والشركات وكافة المواطنين والدول الشقيقة والصديقة التي سارعت للدعم والانقاذ.

وقال إن المجلس حث الحكومة الليبية على سرعة تدبير مساكن للأسر التي أصبحت بدون مسكن أو مساكنها غير صالحة للسكن، فيما طالب المجلس الحكومة بسرعة التواصل مع كافة المناطق المتضررة ومراقبة شاطئ البحر.

كما طالب مجلس النواب في جلسته الرسمية لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس بطلب تقارير من الأجهزة الرقابية لتقديمها لمجلس النواب أولاً بأول، مؤكدا على الحكومة ضرورة إعلان احصائيات بالضحايا والمفقودين بشكل يومي وإعلان الجهود المبذولة من كافة الجهات في أعمال الإنقاذ.

وشرع المجلس خلال جلسته في مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز إعادة تأهيل المُدن والمناطق المتضررة.

وقرر المجلس تكليف السادة أعضاء مجلس النواب عن كل دائرة انتخابية بمتابعة أعمال الجهات المختصة في نطاق دوائرهم الانتخابية وتقديم تقاريرهم للجنة الرئيسية بمجلس النواب، مطالبا الجهات المختصة تسهيل مهمة السادة أعضاء مجلس النواب. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال