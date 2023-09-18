(الكيلاني) تبحث مع فريق الدعم النفسي والاجتماعي خطة عمله للعائلات والأطفال الذين فقدوا ذويهم في المناطق المتضررة من الفيضانات

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
بعد إقراره لميزانية طوارئ بعشرة مليارات دينار .. مجلس النواب يحث الحكومة الليبية على سرعة تدبير مساكن للأسر التي أصبحت بدون مسكن أو مساكنها غير صالحة للسكن في درنة والمناطق المتضررة
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
في تصريح لـ(وال) : سفير كوريا الجنوبية يقدم تعازي بلاده في ضحايا السيول والفيضانات .
تم النشر منذُ 40 دقيقة
السعودية تواصل جسرها الجوي إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات
تم النشر منذُ ساعة واحدة
جمعيات جالو النسائية ترسل شحنة خاصة باحتياجات الامهات والاطفال الى درنة وما جاورها
تم النشر منذُ ساعتين
أضف تعليقـك