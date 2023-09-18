في تصريح لـ(وال) : سفير كوريا الجنوبية يقدم تعازي بلاده في ضحايا السيول والفيضانات

طرابلس 18 سبتمبر 2023 (وال) – قدم سفير كوريا الجنوبية في ليبيا ” لي سانغ سو” ، تعازي حكومة وشعب بلاده في ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت أجزاء من شرق ليبيا الأسبوع الماضي .

وأبدى السفير الكوري ” في تصريح لوكالة الأنباء الليبية اليوم الاثنين ، استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساهمة في تعافي الشعب الليبي من هول هذه الكارثة .

وأعلن السفير “سو” ، البدء في منح التأشيرة من طرابلس بدلا من الحصول عليها من سفارتهم في تونس قائلا ، “حتى الآن لازال الليبيون يذهبون لتونس للحصول على التأشيرة وهذا يستهلك الكثير من الوقت والمال ، ولكن من الآن سيتم منح التأشيرة من طرابلس مباشرة ” . (وال – طرابلس)

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