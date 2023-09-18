أمين عام اتحاد المغرب العربي يزور سفارة ليبيا في الرباط ويقدم التعازي في ضحايا الفيضان

الرباط 18 سبتمبر 2023م (وال) – قام أمين عام اتحاد المغرب العربي “الطيب البكوش” بزيارة للسفارة الليبية بالرباط رفقة وفد رفيع المستوى قدم خلالها التعازي والمواساة للسفارة الليبية بالرباط في ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة درنة وضواحيها.

وكان في استقبال “البكوش” والوفد المرافق له القائم بالأعمال وأعضاء السفارة الليبية بالرباط “أبوبكر الطويل ” بحسب ما نشرته السفارة الليبية في الرباط عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” .

وقال البكوش “في تدوينة كتبها في سجل السفارة: إن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي تشاطر الشعب الليبي الأحزان والالام، معبرًا عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة في هذه الفاجعة. سائلاً الله أن يتغمد الشهداء في هذه الفاجعة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان ويعجل بالشفاء للجرحى والمصابين وأن يرجع المفقودين إلى أهليهم سالمين. (وال – الرباط)

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