مدير مصرف الدم بالمستشفى الجامعي طرابلس تم تجميع وتجهيز ( 150 ) وحدة دم وارسالها للمتضررين من جراء السيول والفيضانات .

طرابلس 18 سبتمبر 2023 ( وال ) – قال مدير مصرف الدم بالمستشفى الجامعي طرابلس ” العباسي حواس ” ، إنه تم تجميع وتجهيز ( 150 ) وحدة دم ، واجراء التحاليل عليها بالمصرف وذلك ضمن حملة التبرع بالدم التي قام بها المصرف خلال اليومين الماضيين للمتضررين من جراء السيول والفيضانات التي ضربت مناطق شرق ليبيا الاسبوع الماضي .

، وذكر ” حواس ” في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية أن المصرف سيقوم بالتعاون مع الهيئة الوطنية لخدمات نقل الدم بالاتصال بالمستشفيات الميدانية شرق البلاد لدعمهم بهذه الوحدات وتوفيرها للمرضى بشكل آمن ومآمون

وأضاف ” حواس ” أن الحملة التي قام بها المصرف بمقر اللجنة الاولمبية بالمدينة الرياضية تأتي في اطار عمل الهيئة الوطنية لخدمات نقل الدم بالتعاون مع مصرف الدم بالمستشفى ، واللجنة الاولمبية ووزارة الرياضة ، و أن المشاركين فيها هم من العاملين بمصرف الدم بالمستشفى ، والرياضيين والمدربين باللجنة الاولمبية ، ومن اللاعبين بلعبة التكواندو من الشقيقة الجزائر الذي صادف وجودهم خلال انطلاق الحملة .

واختتم قائلا إن الدم الذي تم تجميعه كان بكمية كبيرة واشتمل على جميع فصائل الدم ، وكانت الحملة نشطة كان فيها روح الاثار والمشاركة السريعة لمسناها من المتبرعين .

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