ليبيا نيوز

مدير المعاهد الفنية الجفرة يرحب بقبول طلبة المناطق المتضررة شرق البلاد للدراسة بالبلدية .

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  طرابلس 18سبتمبر 2023م ( وال )-  رحب مدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة الجفرة ” محمد الزين ” بجميع طلبة المعاهد الفنية المتوسطة ، في المناطق والمدن التي تضررت جاء الفيضانات والسيول التي اجتاحت شرقي البلاد وقبولهم للدراسة بالمعاهد بالجفرة  .

     وأشاد  ” الزين ” خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين مع رؤساء الأقسام بالمكتب للاستعداد للعام الدراسي الجديد بتلاحم الليبيين وتناديهم من كل المناطق للوقوف مع أخوتهم وأهلهم في المناطق والمدن الشرقية ممن تضرروا من الفيضانات السيول .

   وقال إن  الليبيين أعطوا درسا في حب الوطن وفي تواددهم وتعاضدهم ، وأن كارثة درنة والمناطق المجاورة لها كانت صدمة كبيرة لكل الليبيين ، مؤكدا أن هذه المدن والمناطق المتضررة ستنهض بالتعاون مع جميع الفرق الليبية والاقليمية والعالمية .

   …( وال )…  

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وكالة الأنباء الليبية

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