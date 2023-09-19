وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يناقشان تداعيات تطورات الوضع الإنساني شرق ليبيا .

القاهرة 18 سبتمبر 2023م (وال ) – بحث وزير الخارجية المصري ” سامح شكري ” اليوم الاثنين مع نظيره البريطاني ” جيمس كليفرلي ” تطورات الوضع الإنساني اثر الدمار الذي سببه إعصار ” دانيال ” الذي اجتاح مناطق شرق ليبيا .

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير ” أحمد أبو زيد ” إن اللقاء الذي عقد على هامش اعمال الدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تبادلا خلاله الوزيران الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الملف الليبي .

كما ناقشا تطورات الوضع الإنساني شرق ليبيا على إثر الدمار الذي سببه الإعصار دانيال، وما أسفر عنه من خسائر كبيرة في الأرواح، فضلاً عن الخسائر المادية الضخمة.

وأضاف المتحدث أن الوزير ” سامح شكري” ، استعرض في هذا السياق جهود مصر في تقديم الدعم الإنساني للأشقاء الليبيين، وكذلك جهود دفع العملية السياسية في ليبيا للوصول إلى عقد الانتخابات لإنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

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