رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ” أسامة حماد ” يقيل المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل ويحيله للتحقيق
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وكالة الأنباء الليبية
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