ليبيا نيوز

رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب " أسامة حماد " يقيل المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل ويحيله للتحقيق

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ” أسامة حماد ” يقيل المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل ويحيله للتحقيق

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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