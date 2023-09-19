مركز طب الطوارئ والدعم يعلن العثورعلي عدة جثث بوادي لوقي بمدينة درنة.

طرابلس 18 سبتمبر 2023م (وال)- اعلن مركز طب الطوارئ والدعم اليوم الاثنين العثور علي عدة جثث “بوادي لوقي” بمدينة درنة.

وقال المركز في بيان له إن فرقة انتشال الجثث انتقلت رفقة جهاز المباحث الجنائية ومركز الخبرة القضائية إلى “وادي لوقي” بمدينة درنة بعد ورود بلاغ عن وجود جثث بالمنطقة.

وأوضح المركز أن الفريق التابع له قام بأخذ عينات الحمض النووي DNA من الجثث، ولم يتمكن من استخراجها لصعوبة الوصول لنقلها، حيث تسلق الفريق مسافة حوالي 2 كيلو متر للوصول للمكان.

وأشار إلى انه تم التواصل مع جهاز خفر السواحل للمساهمة في انتشالهم عن طريق البحر.

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