طقس : مناطق غرب البلاد تتأثر بكتلة هوائية دافئة تعمل على ارتفاع في درجات الحرارة .

طرابلس 19 سبتمبر 2023 ( وال ) – تتأثر مناطق غرب البلاد بكتلة هوائية دافئة تعمل على ارتفاع في درجات الحرارة نهاية الاسبوع ، بينما تبقى الاجواء دون تغيير على باقي المناطق.

وتتكاثر السحب من حين لاخر على بعض مناطق الشمال الشرقي قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة على ( الجبل الاخضر-البيضاء- شحات-درنة)، والرياح نشطة على الساحل الممتد من درنة حتى طبرق، مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية .

وتوقع المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرته اليومية أن تكون حالة السماء على مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً بداية من يوم الخميس ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (32–36)مْ, وترتفع تدريجياً بداية من يوم الخميس.

وتتكاثر السحب على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر وظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المرتفعات الجبلية ، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على الساحل من درنة إلى طبرق ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (28-31)مْ.

وتكون حالة السماء صافية على مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (33-37)مْ ، فيما تهب رياح شمالية معتدلة السرعة على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة مع درجات حرارة تتراوح مابين (31-35)مْ.