جو بايدن : أمريكا ستقدم 11 مليون دولار لمنظمات الإغاثة لتلبية الاحتياجات في ليبيا.

واشنطن 19 سبتمبر 2023 (وال) – أعلن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” تخصيص 11 مليون دولار لدعم الأعمال الإغاثية في ليبيا في أعقاب السيول والفيضانات التي اجتاحت شرق البلاد .

وقال “بايدن” في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الرسمي “اليوم ، وبينما يواصل سكان شرقي ليبيا التعافي وإعادة الإعمار من الفيضانات المدمرة، فإن الولايات المتحدة، ستقدم 11 مليون دولار إضافية لدعم المنظمات المحلية والدولية في الاستجابة لحاجاتهم الإنسانية العاجلة”.

وأضاف أن الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “يو إس أيد” ستساعد في التنسيق اللازم لإيصال هذه المساعدات للأشخاص الذين يحتاجونها.

وأشار البيان إلى استمرار الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في هذا الوقت العصيب.

وأكد التزام واشنطن بدعم المسار السياسي نحو حكومة موحدة ومنتخبة بحرية ونزاهة في ليبيا، يمكنها الاستجابة بشكل فعال لاحتياجات شعبها.

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