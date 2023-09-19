الصين تقرر تقديم مساعدات إنسانية طارئة إلى ليبيا

بكين 19 سبتمبر 2023 م ( وال ) قال المتحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي،” شيوي وي “، أمس الاثنين، إن الحكومة الصينية قررت تقديم ثلاثين مليون يوان كمساعدات إنسانية طارئة لليبيا، للقيام بأعمال الإغاثة بعد الأعاصير والفيضانات التي ضربت شرق ليبيا.

وقال “شيوي وي “، إنه وفقا لاحتياجات الجانب الليبي، تشمل مواد المساعدات الصينية بشكل أساسي الخيام والبطانيات ومجموعات الإسعافات الأولية وما إلى ذلك.

من جهتها أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية “ماو نينج” فى تصريح نشرته الوزارة على موقعها بشبكة الإنترنت ، عن استعداد بلادها لمساعدة الليبيين؛ للتغلب على الصعوبات الناجمة عن كارثة الفيضانات”. وأضافت المتحدثة: “فيما يتعلق بدعم ليبيا للتخفيف من آثار هذه الكارثة، فإن جمعية الصليب الأحمر الصينى أعلنت أنها ستقدم مساعدات نقدية طارئة إلى جمعية الهلال الأحمر الليبي، وأن الجانب الصينى يعمل على مدار الساعة لتقديم مساعدات إنسانية إلى ليبيا”.

واختتمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، تصريحاتها فيما يتعلق بهذا الشأن، بقولها: “إننا على استعداد لمساعدة الليبيين للتغلب على الصعوبات وإعادة بناء مساكنهم، فى أقرب وقت، وذلك استنادًا إلى الاحتياجات على الأرض”.

( وال )