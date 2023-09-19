” التومي ” يبحث مع ” غانيون ” سبل تنسيق جهود الإغاثة ودعم عمليات التعافي بالمدن المنكوبة

طرابلس 19 سبتمبر 2023 م (وال) – التقى وزير الحكم المحلي – رئيس فريق الطوارئ والاستجابة بحكومة الوحدة الوطنية ” بدر الدين التومي” اليوم الثلاثاء بطرابلس بنائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا “جورجيت غانيون”.

وتركز اللقاء الذي حضره الناطق الرسمي بأسم حكومة الوحدة الوطنية ” محمد حمودة ” على سبل تنسيق جهود الإغاثة ودعم عمليات التعافي بالمدن المنكوبة ومناقشة التحديات الرئيسية التي تواجهها عمليات توزيع المساعدات على مستحقيها.

وأوضح التومي بأن الحكومة تعمل على الأرض بالمناطق المنكوبة من خلال 36 مؤسسة حكومية تابعة لأجهزتها التنفيذية وأن خطة الحكومة تسير في ثلاثة مسارات مترابطة يأتي في مقدمتها مسار مواصلة أعمال البحث والإنقاذ وانتشال الجثث والاستمرار في تقديم الخدمات الإغاثية ومسار تقييم الأوضاع وتحديد أولويات المرحلة ومسار التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد ” التومي ” لنائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا بأن عمليات الاستجابة تسير بشكل جيد في مختلف المجالات سواء في مجال البنية التحتية ومجال الصحة والبيئة ومجال تفعيل الدراسة بالمؤسسات التعليمية ومجال الشؤون الاجتماعية وتقديم الدعم النفسي للمتضررين. (وال)

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