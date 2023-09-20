مصلحة الجوازات والجنسية تتخذ جملة من الاجراءات لمساعدة سكان المناطق المتضررة بشرق ليبيا.

طرابلس 19 سبتمبر 2023م (وال)- أتخذت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب بوزارة الداخلية، عدداً من الاجراءات الإدارية لتقديم المساعدة لسكان المناطق المتضررة بشرق ليبيا.

وحسب وزارة الداخلية فقد تضمنت هذه الإجراءات تسهيل منح تأشيرات دخول فرق الإغاثة والإنقاذ العربية والأجنبية، وتسهيل إجراءات الموافقة لدخول بعثات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للإنقاذ.

وتشمل الاجراءات أيضا إرسال فرق عمل بمنظومات تصوير متنقلة للمناطق المتضررة لسرعة استخراج جوازات سفر للمصابين ومرافقيهم و تكليف منظومة طباعة الجوازات بإصدار جوزات مستعجلة، من خلال العمل 24 ساعة.

كما تتضمن الاجراءات تسليم وثائق سفر مخطوطة يدويا لمساعد رئيس مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية لاستخدامها في الحالات الطارئة، وتفويضه بجملة من الصلاحيات للتخفيف من معاناة التواصل المباشر مع رئاسة المصلحة.

وقررت المصلحة تشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية وعضوية عدد من الضباط ، للعمل بالمناطق المتضررة في هذه الظروف الاستثنائية والتواصل وتقديم تقرير يومي عن عملها.