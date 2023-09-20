غوتيريش: العالم أصبح مليئا بالتحديات ويبدو أننا غير قادرين على مواجهتها.

نيويورك 19 سبتمبر 2023م (وال)- بدأت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم الثلاثاء أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تستمر لمدة ستة أيام.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة له في افتتاح أعمال الدورة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي وإعادة تصميم الهيكل المالي الدولي.

وقال غوتيريس “إن العالم أصبح مليئا بالتحديات ويبدو أننا غير قادرين على مواجهتها”.

وأضاف أن العالم يواجه مجموعة من التهديدات الوجودية كأزمة المناخ والتكنولوجيات التي لا تزال في مرحلة انتقال فوضوية.

وتابع غوتيريس إننا نتجه بشكل سريع نحو عالم متعدد الأقطاب، وهو أمر إيجابي بشكل كبير لأنه يجلب فرصا جديدة للعدالة والتوازن في العلاقات الدولية، لكن تعددية الأقطاب وحدها ليست ضمانا للسلام”.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم تغير، ولكن مؤسساتنا لم تتغير”، موضحا أننا “لن نستطيع التصدي بشكل فعال للمشاكل، إذا لم تعكس المؤسسات العالم كما هو “.