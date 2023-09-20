الكبير يعقد اجتماعا مع لجنة الآزمة ورحيل يؤكد تحول 800 مليون دينار للمصارف بالمنطقة الشرقية.

طرابلس 19 سبتمبر 2023م (وال)- عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اجتماعاً مع لجنة الأزمة المشكلة من المصرف بشأن مواجهة الظروف الطارئة بالمناطق المنكوبة ومتابعة ما تم اتخاده من اجراءات بحضور نائب المحافظ مرعي رحيل، ومدراء الإدارات بالمصرف.

وأشاد نائب المحافظ مرعي رحيل بجهود فريق السيولة الذي نجح في توفير 800 مليون دينار لفروع مصارف المنطقة الشرقية عبر الجسر الجوي الذي انطلق منذ الثلاثاء الماضي وفقا للمركزي على صفحته الرسمية.

وقدم رحيل إحاطة حول عمل لجنة الأزمة وعقد اجتماعها بمدينة بنغازي وزيارتها للمناطق المتضررة، والإجراءات العاجلة التي اتخدتها فروع المصارف لعودة عملها وتوفير الخدمات المصرفية و السيولة بالمناطق المتضررة، وحسب المصرف فقد تم بحت نقل فروع المصارف المتوقفة في المناطق المنكوبة إلى مناطق أخرى مجاورة لها لتقديم الخدمات وتذليل الصعاب أمام المواطنين.