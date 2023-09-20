الدبيبة يتفقد مخازن الإمداد الطبي للوقوف على احتياج المناطق المتضررة جراء السيول .

طرابلس 19 سبتمبر 2023م (وال ) – تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” مساء اليوم الثلاثاء، مخازن الإمداد الطبي للوقوف على احتياج المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات التي ضربت شرق البلاد.

واطلع ” الدبيبة “من خلال التواصل مع مدير فرع الجهاز للمنطقة الشرقية، على احتياج المناطق المنكوبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وآلية توزيعها.

واستعرض فريق الجهاز كمية الشحنات المرسلة للمناطق المتضررة التي بلغت 99 حاوية من الأدوية والمستلزمات الطبية، سُيّرت على خمس مراحل برا وجوا، مؤكدين أن هذه الإمدادات المحالة إلى فروع الجهاز بالمنطقة الشرقية كافية لمستشفيات المنطقة الشرقية كافة.

….(وال ) …