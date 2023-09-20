الداخلية التونسية تكشف عن نتائج جهود فرق الإنقاذ المرسلة الى مدينة درنة.

تونس 19 سبتمبر 2023م (وال )- أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن فرق الإنقاذ المرسلة الى مدينة درنة تمكنت من انتشال 52 جثة جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن ومناطق شرق ليبيا مؤخرا.

وأكدت الوزارة – في بيان لها عبر موقعها الالكتروني – أن فريق الوحدة المختصة للحماية المدنية التونسية المر سل الى المناطق المنكوبة شرق ليبيا قام بإجراء 343 عملية إسعاف بالمستشفى المتنقل الذي تم تنصيبه بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي، بهدف تقديم الرعاية الطبية الضرورية للمصابين.

كما تم تنفيذ 43عملية ضخ مياه من المنازل والمحلات التجارية التي تضررت جراء الفيضانات، بهدف استعادة الحياة الطبيعية للمتضررين وفقا لما نشرته وزارة الداخلية التونسية.

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