تونس : إنقطاع الكهرباء بمعظم مناطق البلاد.

تونس 20 سبتمبر 2023 (وال) – شهدت معظم مناطق الجمهورية التونسية فجر اليوم الأربعاء انقطاعا في الكهرباء ، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية التونسية .

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أنه ” أن الوضع الأمني مستقر وتواصل وحداتها الأمنية المحافظة على الأمن العام والسهر على حماية المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة”.

وأوضحت أن وزير الداخلية “كمال الفقي” تحوّل إلى المجمع الكهربائي برادس (ضواحي العاصمة) للوقوف على أسباب هذا العطب ، بحسب البيان.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن حريقا نشب في محطة الشركة التونسية للكهرباء والغاز برادس ، وهرعت الحماية المدنية لإخماد الحريق الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن معظم ولايات البلاد.

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