ليبيا نيوز

الرئيس ( تبون) يؤكد دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سياسي يقوده الليبيون أنفسهم .

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

     نيويورك 20 سبتمبر 2023 ( وال ) – أكد الرئيس ” عبدالعزيز تبون ” رئيس الجمهورية الجزائرية ،دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سياسي يقوده الليبيون أنفسهم ويمكنهم من الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها. 

       وقال الرئيس ” تبون ” في كلمته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة أمس الثلاثاء ، إن بلاده تتابع باهتمام بالغ الاضطرابات المقلقة في بعض الدول الشقيقة والصديقة وتواصل بذل قصارى جهدها للعمل على إيجاد حلول سلمية وتقريب وجهات النظر ،سيما في ليبيا ومالي والنيجر , بالإضافة إلى السودان .

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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