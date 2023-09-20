الرئيس ( تبون) يؤكد دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سياسي يقوده الليبيون أنفسهم .

نيويورك 20 سبتمبر 2023 ( وال ) – أكد الرئيس ” عبدالعزيز تبون ” رئيس الجمهورية الجزائرية ،دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سياسي يقوده الليبيون أنفسهم ويمكنهم من الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقال الرئيس ” تبون ” في كلمته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة أمس الثلاثاء ، إن بلاده تتابع باهتمام بالغ الاضطرابات المقلقة في بعض الدول الشقيقة والصديقة وتواصل بذل قصارى جهدها للعمل على إيجاد حلول سلمية وتقريب وجهات النظر ،سيما في ليبيا ومالي والنيجر , بالإضافة إلى السودان .