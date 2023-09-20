استشهاد شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر بأريحا.

أريحا 20 سبتمبر 2023 (وال) – استُشهد الشاب الفلسطيني ضرغام محمد يحيى الأخرس (19 عاما) اليوم الأربعاء متأثرا بجروحه الحرجة في الرأس ، وذلك بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم عقبة جبر لتنفيذ اعتقالات، حيث اندلعت مواجهات مع الفلسطينيين ، ما أدى إلى إصابة واحدة على الأقل بالرصاص الحي وإصابات بحالات اختناق.

وأفاد الهلال الأحمر بأنه تم نقل شاب أصيب بالرصاص الحي في الرأس إلى مستشفى أريحا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم ، حيث وُصفت إصابته بالخطيرة ، وأعلن الطاقم الطبي لاحقا اسشتهاده متأثرا بإصابته الخطيرة جدا.

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