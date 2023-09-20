الرئيس الشيشاني يتهم الدول الغربية بعدم الاكتراث واللامبالاة تجاه كارثة الفيضانات في ليبيا

جروزني 20 سبتمبر 2023 م ( وال ) – قال رئيس جمهورية الشيشان “رمضان قديروف ” إن العديد من الدول الغربية أظهر عدم مبالاة شبه كاملة بالمأساة التي تشهدها ليبيا جراء كارثة الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا.

وقال ” قديروف ” في تصريح صحفي اليوم الأربعاء : تمر ليبيا بواحدة من أصعب الفترات في تاريخها في الآونة الأخيرة، كان هناك فيضان هائل هناك ، ونتيجة لذلك ، وفقا لمصادر مختلفة، قتل أو أصيب أو فقد عشرات الآلاف من الأشخاص، وغرقت مدن وبلدات بأكملها”.

وأضاف قديروف: “على الرغم من انتشار الصور المحزنة من ليبيا في جميع أنحاء العالم، إلا أن رد فعل المجتمع الدولي بدا ولا يزال غير مهتم ، كما أظهرت العديد من الدول الغربية عدم مبالاة شبه كاملة بالمأساة التي تشهدها المنطقة الإسلامية .

وأكد أنه: “لو حدث وضع مماثل في أوروبا، لكانت كل وسائل الإعلام قد تهتفت به، ولكانت كل الموارد المتاحة قد شاركت في عملية الإنقاذ.

وختم قائلا : أن “الشيشان على اتصال دائم مع القيادة الليبية ومستعدة لتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين من الفيضانات على عكس الدول الغربية، كنا ونظل صديقا موثوقا لليبيا في أي أمر، وسنقدم دائما كل المساعدة الممكنة للأشخاص الذين يجدون أنفسهم في مواقف صعبة”.