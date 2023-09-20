طقس : زيادة في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي ، بينما الطقس دون تغير على باقي مناطق ليبيا.

طرابلس 20 سبتمبر 2023 ( وال ) – تسجل درجات الحرارة ارتفاعا خلال اليومين القادمين على مناطق الشمال الغربى حيت تتراوح مابين ( 31 – 37 )مْ مع رياح جنوبية شرقية نشطة نسبياً خاصةٍ يومي الجمعة والسبت على بعض هذه المناطق.

ويبقى الطقس دون تغير على باقى المناطق ، حيت تسجل درجات الحرارة على الشمال الشرقى مابين ( 26- 31 )مْ، مع ظهور ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح ليوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر، بينما تكون على اغلب مناطق الجنوب مابين (34-38) مْ.

وتوقع المركز الوطني للارصاد الجوية أن تكون حالة السماء على مناطق راس اجديرحتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي صافية ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط من مساء يوم الغد على بعض المناطق ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31–37)مْ, وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

وتكون السحب قليلة على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد ، وتتكاثر أحياناً على مناطق الجبل الأخضر ، مع ظهور ضباب أثناء الليل و في الصباح الباكر ليوم الغد على المرج و الجبل الأخضر ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (27-31)مْ.

وتهب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على مناطق الجفرة وسبها وغـات وتنشط على مناطق غدامس والحمادة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (33-38)مْ، ، فيما تهب رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-35)مْ.