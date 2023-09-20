المجلس الأعلى للدولة يتخذ حزمة من الإجراءات بخصوص درنة

طرابلس 20 سبتمبر 2023 (وال)- أعلن المجلس الأعلى للدولة اليوم الأربعاء، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات بشأن مدينة درنة.

وبحسب بيان المجلس، فقد تضمنت هذه الإجراءات في الآتي:

أولا: المطالبة بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة التي أودت بآلاف الضحايا وخلفت دمارا هائلا.

ثانيا: إعلان درنة مدينة منكوبة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات لاستصدار قرار دولي بهذا الشأن، بما يضمن تخصيص ورصد وتسييل الأموال اللازمة لإعادة إعمارها، وتحديد المدى الزمني لإنجاز هذه المهمة، بما يكفل الملكية الوطنية لقيادة عملية إعادة الإعمار، وذلك عبر تشكيل لجنة إدارة أزمة من داخل مدينة درنة، من أهل الدراية والاختصاص يتم اختيارها بالتنسيق والتواصل بين السلطة التنفيذية المختصة وأهالي درنة.

ثالثا: اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المختنقات القائمة بمختلف أنواعها، واتخاذ التدابير وتوفير الإمكانات اللازمة للقيام بهذه المهمة، وكذلك حصر الاحتياجات والمتطلبات على المدى القريب واقتراح الخطوات والموارد المطلوب تخصيصها لذلك، إلى حين الشروع في إعادة الإعمار.

رابعا: ضرورة الإسراع في توفير الإمكانات اللازمة للرعاية الصحية بمدينة درنة، واستحداث مركز للدعم النفسي، والاستعانة بجهود دول أو منظمات متخصصة في هذا الشأن، على النحو الذي يساعد الأهالي ويخفف عنهم الكارثة، ويعيد تأهيل المتضررين ليتخطوا محنتهم وتتعافى نفوسهم.

خامسا: الأخذ بعين الاعتبار كل ما ورد في بيان أهل درنة من مطالب عادلة والعمل على تنفيذها. (وال – طرابلس)

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