الدبيبة يبحث مع قائد القيادة “أفريكوم” تداعيات الأوضاع في درنة

طرابلس 20 سبتمبر 2023 (وال)- بحث قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال مايكل لانجلي اليوم الأربعاء في طرابلس، تداعيات الأوضاع في درنة، رئيس الوزراء – وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة.

هذا وتركز اللقاء الذي حضره المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، حول تنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة شرق البلاد عبر حكومة الوحدة الوطنية وأجهزتها التنفيذية وفرقها الميدانية في المنطقة الشرقية.

وأكد الدبيبة على أهمية التنسيق والتعاون مع الحكومة الأمريكية ومنظماتها الموجودة في ليبيا، لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في المناطق المتضررة، والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة.

كما تطرق الطرفان إلى ملفات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وتطورات الوضع السياسي والأمني الذي تعيشه دول الجوار الأفريقية وتداعياتها على أمن واستقرار ليبيا. (وال – طرابلس)

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