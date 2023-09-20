انخفاض أسعار النفط مع ترقب الأسواق قرار الفائدة الأمريكي.

سنغافورة 20 سبتمبر 2023 (وال) – تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب الأسواق قرار البنك المركزي الأمريكي حول سعر الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” بنسبة 0.92 في المائة إلى 93.47 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.06في المائة إلى 90.23 دولار للبرميل.

وتسود الأسواق حالة من الحذر والترقب لإعلان البنك المركزي الأمريكي قراره بشأن سعر الفائدة وتقييم المسار المستقبلي للسياسة النقدية للولايات المتحدة.

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