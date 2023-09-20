الطرق والجسور : فتح المسارات البديلة في المناطق التي تعرضت للسيول والفيضانات شرق البلاد.

طرابلس 20 سبتمبر 2023 ( وال ) – أنجزت مصلحة الطرق والجسور جميع أعمال فتح المسارات البديلة في مناطق شرق البلاد بعد أن قيمت حجم الاضرار التي خلفتها السيول والفيضانت على شبكة الطرق .

وقال رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور ” حسين سويدان” إن نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة تقدر بحوالي ( 70% ) ، مؤكدا انهيار ( 11 ) جسرا جراء السيول ، منها ( 2 ) جسران يربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة، و( 6 ) أخرى داخل درنة ، و( 3 ) جسور في الطريق الممتد بين شحات وسوسة.

وأكد ” سويدان ” انهيار ( 80% ) من العبارات المائية في جميع المدن والقرى في المنطقة الشرقية ، مشيرا إلى أن الأضرار في الطرق العامة تقدر بـ( 50% ) في المناطق المنكوبة .

وأشار رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور ، إلى تعزيز فرق المصلحة في المنطقة الشرقية بفريقين إضافيين من ( 13 ) عنصرا، إضافة إلى فريق المصلحة فرع البطنان الذي يتكون من ( 16 ) عنصرا.

وقدرت مصلحة الطرق والجسور الاضرار الناتجة عن السيول والفيضانات بمدينة درنة وشبكة الطرق المنهارة بـ(30) كيلو مترا وعدد الجسور المنهارة عند مجرى الوادي ( 5 ) جسور ، فيما بلغت المساحة التقديرية التي تعرضت للكثير من الضرر بـ( 90 ) هكتار ا .

وذكرت المصلحة أن حجم الضرر بالطريق الساحلي بلغ ( 50 ) كيلو مترا غرب مدينة درنة و( 60 ) كيلومترا بأتجاه طريق سوسة .

ويواصل فريق لجنه الطورئ بالمصلحة حصر الاضرار من انجرافات للطرق والعبارات المائيه بشبكه الطرق لبلدتي شحات والابرق و ما جاورهما وذلك لاستكمال إعداد التقارير الفنية لمواقع الاضرار .