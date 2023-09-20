دراسة وضع برنامج تنموي عاجل للمناطق المتضررة من السيول والفيضانات في شرق البلاد .

طرابلس 20 سبتمبر 2023 ( وال ) – تدارست لجنة إعداد البرنامج التنموي الشامل في اجتماعها الذي عقدته أمس الثلاثاء ، وضع برنامج تنموي عاجل للمناطق المتضررة من السيول والفيضانات التي ضرب مناطق شرق البلاد .

وترأس اجتماع اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس التخطيط الوطني رقم (4) لسنة 2022م ” أحمد خليفة أبريدان ” رئيس مجلس التخطيط الوطني وبحضور وكلاء ومندوبين عن القطاعات الحكومية وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بديوان المجلس .

وأكد ” ابريدان ” في الاجتماع على أهمية دور المجلس خلال هذه المرحلة باعتباره المؤسسة البحثية والاستراتيجية للتنمية للاقتصادية والاجتماعية في ليبيا ويعتمد على خبراء وقواعد تؤهله لإعداد خطة تنموية عاجلة وبرامج عمل تنفيذية لمعالجة الوضع الراهن والناتج عن هذه المحنة .

وناقشت اللجنة مقترحات يمكن تنفيذها كمشروعات على أرض الواقع بمهنية عالية بتعاضد كافة القطاعات وضع خطط تنموية عاجلة قصيرة المدى لإصلاح ما دمرته السيول من بنى تحتية وتقديم الخدمات المعيشية الأساسية للمواطنين وبحث امكانية إعداد برامج تنفيذية عاجلة لإعادة إعمار تلك المدن وإعادة استقرارها وتوفير كافة الوسائل التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وأثار المجتمعون عديد النقاط لتنفيذ بعض البرامج سواء كانت مشروعات أو أعمال صيانة ،خاصة فيما يتعلق بإنشاء سدود جديدة لإنقاذ مدينة درنة وما حولها من احتمالية حدوث فيضانات مستقبلاً ، كذلك انشاء مدارس جديدة والصيانة الجزئية للمتوفر منها لاستيعاب حاجة الطلبة لفصول تعليمية ، والعمل على تشغل المستشفيات وما تحتاجه من صيانة ، ودراسة حالة الطرق والجسور القائمة وكيفية اصلاح ما يتوجب إصلاحه .

واتفق الحاضرون على توفير كل السبل والأسس واختيار المعايير المناسبة لهذا الموضوع مع الاستعانة ببعض الخبرات الدولية في جميع المجالات خصوصاً الذين مرت دولهم بمثل هذه الكوارث .