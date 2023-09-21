نورلاند ولانغلي في طرابلس : نقف مع الشعب الليبي في مصابه وندعم دعواتهم الى الوحدة الوطنية إثر هذه المأساة.

طرابلس 20 سبتمبر 2023 م (وال) – وصل إلى العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء المبعوث الأمريكي الخاص السفير ” ريتشارد نورلاند: ” برفقة الجنرال “مایكل لانغلي” قائد القبادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا ( افريكوم )في زيارة لليبيا هي الأولى بعد إعصار “دانيال ” وفيضانات درنة .

وقال السفير ” نورلاند ” في تغريدة على حسابه بتويتر ( وصلت للتو أنا والجنرال لانغلي الى طرابلس لعقد سلسلة من اللقاءات هنا اليوم مع قادة عسكريين وسياسيين ليبيين ، ونحن نقف مع الشعب الليبي في مصابه وندعم دعواتهم الى الوحدة الوطنية إثر هذه المأساة..

وأضاف قائلا ( قامت الولايات المتحدة هذا الصباح عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتوصيل مستلزمات حيوية الى بنغازي دعما لجهود الإغاثة من الفيضانات في ليبيا ، لافتا إلى أنهم سيواصلون العمل مع الشركاء الليبيين والدوليين لتوفير التمويل والمستلزمات الحيوية والخبراء لمساعدة أولئك الذين هم في أمس الحاجة الى المساعدة.

(وال)