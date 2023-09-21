المحتلون الصهاينة يعتقلون أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية العام الحالي .

رام الله 20 سبتمبر 2023 (وال) – اعتقلت قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري أكثر من 5200 فلسطيني، من بينهم أكثر من 500 معتقل في جنين ومخيمها التي تتعرض لعدوان متواصل.

وقال نادي الأسير الفلسطيني ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن أعلى نسبة في عمليات الاعتقال كانت في شهر أبريل 2023، إذ بلغت في حينه أكثر من 9000حالة اعتقال، أما أعلى نسبة في عمليات الاعتقال في جنين فكانت في شهر تموز/ يوليو 2023، إذ نفّذت قوات الاحتلال حملات اعتقال جماعية خلال العدوان الذي نفذته على جنين ومخيمها، وبلغت 151 حالة.

وأكد أن قوات الاحتلال استخدمت كل أنواع الأسلحة، والسياسات الممنهجة للتنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، هذا إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي نشهدها خلال عمليات الاعتقال، وتصاعد أعداد الجرحى المعتقلين نتيجة لعمليات إطلاق النار خلال حملات الاعتقال.

وأشار نادي الأسير ألي ن عدد الأسرى اليوم في سجون الاحتلال نحو (5200) أسير، من بينهم (37) أسيرة، ونحو (170) طفلًا، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (1264)، بينهم (20) طفلًا، وأربع أسيرات وهن: (رغد الفني، وسماح عوض، وحنان البرغوثي، وفاطمة أبو شلال).