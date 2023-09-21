وزير التعليم التقني والمهني يبحث مع وفد تركي سبل تقديم المساعدات للمدن الليبية المتضررة بشرق البلاد .

طرابلس 20 سبتمبر 2023 (وال) – بحث وزير التعليم التقني والفني .يخلف سعيد السيفاو بطرابلس اليوم الابعاء مع منسق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق علي سوها بجناق غيل، سُبل تقديم المساعدات الإغاثية والإحتياجات الضرورية للمتضررين في المدن الليبية المتضررةبشرق البلاد .

وتم في الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتطوير د. الفرجاني أحمد، ومدير مكتب سر الديوان د. محمد البوعيشي، ومنسق مكتب التعاون الدولي د.خالد المصراتي، ومن الجانب التركي نائب منسق الوكالة زبير يقاريلماز، ومساعد المنسق حسين حودانة، والمترجم حسن مشايخ. دراسة إمكانية تقديم الإغاثة في مجال الإيواء كمرحلة أولى والعمل على تسير قوافل محملة بالمواد الغذائية إضافة إلى مياه صالحة للشرب وأغطية ومفروشات وتحديد مواعيد لأنطلاق القوافل الإغاثية.