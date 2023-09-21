المجلس الرئاسي – القائد الأعلى للجيش الليبي- يقوم بزيارة تفقدية لمقر اللواء الرابع .

العزيزية 20 سبتمبر 2023 م (وال) – قام عضو المجلس الرئاسي – القائد الأعلى للجيش الليبي – عبد الله اللافي، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية لمقر اللواء الرابع مشاة ، التقى خلالها بآمر المنطقة العسكرية الجبل الغربي، اللواء أسامة جويلي، وعدد من الضباط، وذلك للاطلاع على أوضاع المنطقة العسكرية.

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي أن ” اللافي ” ناقش ، مع آمر المنطقة جهود دعم المؤسسة العسكرية، والاطلاع على عمل الوحدات العسكرية بالمنطقة، وآلية التنظيم العمل بين كل هذه الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية، وفق حدود المناطق كلا فيما يخصه ووفق اللوائح والقوانين والضوابط العسكرية.

وقدم آمر المنطقة العسكرية الجبل الغربي، للقائد الأعلى إحاطة شاملة عن عمل وتدريب كل الوحدات، ومدى التزامها بالضبط والربط العسكري المهني.

وحسب المكتب الاعلامي فقد قام ” اللافي ” عقب الاجتماع، بجولة تفقدية لمرافق اللواء الرابع مشاة، واطلع على بعض التجهيزات والامكانيات المتوفرة، وتابع جانباً من تدريبات بعض الوحدات العسكرية التابعة له.

(وال)