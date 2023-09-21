ليبيا نيوز

اطلاق نار على السفارة الامريكية في لبنان .

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بيروت 21 سبتمبر 2023 ( وال ) – أعلن المتحدث باسم السفارة الأمريكية في لبنان ” جيك نيلسون ” اليوم الخميس ، أن أعيرة نارية أطلقت على السفارة مساء الأربعاء، دون وقوع إصابات.

      وقال نيلسون في بيان نشرته قناة ” ال بي سي” اللبنانية: ( عند الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية “.

     وأضاف المتحدث: “لم تقع إصابات، ومنشئاتنا آمنة، ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف”.

     وتقع السفارة الأمريكية شمال العاصمة اللبنانية بيروت بمنطقة عوكر وتحظى بإجراءات أمنية مشددة.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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