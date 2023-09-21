الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023

طرابلس 21 سبتمبر 2023 ( وال ) – تتأثر مناطق الشمال الغربي بكتلة هوائية ساخنة وتتراوح درجات الحرارة القصوي مابين ( 43 – 39 )مْ مع رياح جنوبية شرقية نشطة نسبياً على بعض هذه المناطق , وتسجل زيادة يوم الغد ، بينما يبقي الطقس دون تغير على باقى المناطق ، حيت درجات الحرارة القصوي على الشمال الشرقى مابين ( 27- 32 )مْ، مع ظهور ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح ليوم الغد على مدينة طبرق ، بينما تسجل على مناطق الجنوب مابين (35-39) مْ.

وتوقع المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرته اليومية ، أن تسود الرياح الشمالية الغربية النشطة مساء يوم السبت لتعود الأجواء للإعتدال على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب .

وتظهر بعض السحب على مناطق راس اجديرحتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط نسبياً على بعض المناطق وخاصة الساحلية ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (34–39)مْ, وتسجل زيادة يوم الغد .

وتكون حالة السماء على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد قليلة السحب تتكاثر أحياناً على مناطق الجبل الأخضر ، مع ظهور ضباب أثناء الليل و في الصباح الباكر ليوم الغد على طبرق ، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (27-32)مْ , وتسجل زيادة من يوم الغد.

وتهب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة ، مع درجات حرارة تتراوح مابين (35-39)مْ ، فيما تكون حالة السماء صافية على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (35-37)مْ.