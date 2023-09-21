اليابان توقع كتاب تعزية لمتضرري الإعصار

طوكيو 21 سبتمبر 2023 (وال) -وقع نائب وزير الخارجية البرلماني في اليابان، “يويتشي فوكازاوا” كتاب تعزية لمواساة المتضررين من كارثة الفيضانات التي ضربت شرق البلاد الأسبوع الماضي، أثناء زيارته لسفارة ليبيا في اليابان، حسب ما نشرته وزارة الخارجية اليابانية على منصة (X).

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة اليابانية توفير خيم وأغطية وإمدادات طارئة أخرى إلى ليبيا عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وأكدت كاميكاوا أن الحكومة اليابانية ستقف إلى جانب شعب ليبيا، معربة عن استعداد بلادها لتقديم المزيد من الدعم.(وال طوكيو) س خ.

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