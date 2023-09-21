رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانيين العرب يقدم تعازيه لضحايا ليبيا والمغرب

بغداد 21 سبتمبر 2023 (وال) -قدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، تعازيه إلى دولتي المغرب وليبيا، اللتين تعرضتا لإعصار وزلزال خلال الأيام الماضية، وترحم على أرواحهم، داعيا للمصابين بالشفاء. جاءت التعزية أثناء ترأس الدورة (32) للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانيين العرب.

يذكر أن العراق أرسلت مساعدات طبية وعلاجية للمدن المتضررة من جراء إعصار “دانيال”، التي عدد ضحاياه حتى الأن (4000) قتيل، وأكثر من (8000) جريح، إضافة إلى جرف آلاف من المنازل. (وال بغداد) م ب / س خ.

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