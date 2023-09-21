الزني أمام الامم المتحدة : كارثة درنة بعثت في الشعب الليبي روح الوحدة والتضامن والنجدة .

نيويورك 21 سبتمبر 2023 ( وال ) – أكد وزير الشباب والرياضة بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني أن كارثة “مدينة الياسمين” (درنة) بعثت في أبناء الشعب الليبي الواحد روح الوحدة والتضامن والنجدة .

وقال في كلمة ليبيا التي القاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه فور وقوع الكارثة، قد نفض الشعب الليبي عن نفسه تراكمات الانقسام السياسي والحروب ليكشف عن معدنه البراق ويسمو فوق جراح الماضي ويضع ملامح المستقبل الذي يراه بعيونه وعيون الأجيال المقبلة لا بعيون الساسة وتجار الحروب ، مؤكدا ن أرواح أطفال درنة قناديل تضيئ مسار الوطن ولم الشمل وبناء الدولة.

وعبر وزير الشباب والرياضة ، عن تعازيه للشعب الليبي وأسر ضحايا الفيضانات والسيول العارمة التي اجتاحت مدن وقرى الجبل الأخضر شرق ليبيا وعلى رأسها مدن درنة والبيضاء وسوسة .

وقدم ” الزني ” الشكر لكل من لبى النداء الليبي بالمساعدة، وأهاب بالعالم أن يتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا باحتواء آثار ما بعد الكارثة، وعلى رأس ذلك الإجراءات الصحية اللازمة لحماية من تبقى من سكان المدينة والمدن المجاورة من كارثة صحية حذر منها المختصون .

وأشار إلى أن الوقت قد حان للاستحقاق الديمقراطي في ليبيا بعزيمة الشعب وعون الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وذكر وزير الشباب والرياضة أن كل ما يتطلبه ذلك قد أصبح واجب التحقيق من تشريعات انتخابية وسلطة موحدة وحرية انتخابية ودعم لوجيستي وفني ودولي.