أبوزريبة يبحث سُبل التَنسيق فِي عمليات البحث وَالإنقاذ بدرنة

بنغازي 21 سبتمبر 2023 (وال)- عقدَ وَزير الدَّاخلية بالحكومة الليبية لواء عصام أبوزريبة، اجتماع مع فرق الإنقاذ الدوليّة المُشاركة فِي عمليات الاِنتشال بِمدينة درنة، بحضور وَزير الطيرانْ المدني هشام أبوشكيوات، ورَئيس الغُرفة وَآمر المنطقة العسكرية درنة لواء عبد الباسط أبوخريص، ورَئيس جهاز الدفاع المدني لواء عثمان مليقطة.

هذا وتركز الاجتماع حول سُبل التعَاون وَالتنسيق بيِّن الجهات الأمنية وَالعسكريّة وَفرق الإنقاذ المحلية وَالدوليّة، فِي عمليات البحث عَن الجثامين فِي البحر، وَعن النَاجين بيِّن الأنقاض بِمدينة درنة خاصة، وَمُدن الجبل الأخضر وَالساحل الشرقي عَامة.

وأكد وَزير الدَّاخلية على ضرورة تَكثيف جهُود الإنقاذ وَالبحث عَن المفقُّودين، وَتوفير الإمدادات الضرورية وَالمُساعدات اللازمة إلى كافة الفرق.

كمَا شدد على أهمية تنَظيم وَتنسيق عمليات الإِغاثة، وَتسهيل وصُول الفرق إلى المناطق المنُكوبة بِسرعة فعّالة عند ورود بلاغات عَن المفقُّودين.

ونوه أبوزريبة لجهود الحضُور وَتفانيهم فِي العمل، مُعربًا عَن امتنانه العميق نيابة عن الشعب الليبي إلى كافة الفرق المحليّة وَالدوليّة المُشاركة فِي عمليات البحث وَالإنقاذ وَتقدِّيم المُساعدات فِي هذه الظروف. (وال – بنغازي) م ب

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