مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين رئيس جديد لهيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة

واشنطن 21 سبتمبر 2023 م ( وال ) – صادق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء على تعيين الجنرال” تشارلز براون ” رئيساً جديداً لهيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة.

وبأغلبية 83 صوتاً مقابل 11 صوت رفض.

والجنرال “تشارلز براون “، أو “سي كيو” كما هو لقبه، كان قائداً لسلاح الجو وسيخلف في منصبه الجديد الذي ستسلمه في 29 من شهر سبتمبر الجاري الجنرال “مارك ميلي” الذي تولّى رئاسة الأركان في الأول من أكتوبر 2019.

وبتثبيته في منصبه، يصبح الجنرال براون ثاني ضابط أسود يتبوّأ أعلى منصب عسكري في الولايات المتّحدة، إذ لم يسبقه إلى ذلك سوى الجنرال كولن باول في تسعينيات القرن الماضي (1989-1993). وفي سابقة في تاريخ الولايات المتّحدة، سيعمل براون تحت إمرة وزير دفاع أسود أيضاً هو لويد أوستن.

كان الرئيس “جو بايدن ” أعلن في شهر مايو تعيين الجنرال الأفريقي-الأمريكي رئيساً لهيئة الأركان، منوّهاً بالمؤهلات العسكرية التي يتمتّع بها هذا “المحارب” ومزاياه الشخصية ولا سيّما انخراطه في مكافحة العنصرية.