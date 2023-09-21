كوريا الجنوبية تعلن أنها ستعتبر أي صفقة أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية استفزازا مباشرا

سيؤول 21 سبتمبر 2023 م ( وال ) – حذر الرئيس الكوري الجنوبي “يون سوك يول ” خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الأربعاء بشدة من التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، قائلا إن أي صفقة أسلحة بين البلدين ستعتبر “استفزازا مباشرا” ضد كوريا الجنوبية.

“يون سوك يول ” أشار إلى المخاوف من أن الزعيم الكوري الشمالي “كيم جونج أون ” والرئيس الروسي “فلاديمير بوتين ” , وافقا على تبادل ذخيرة كوريا الشمالية مقابل تكنولوجيا الأسلحة الروسية خلال قمتهما في الشرق الأقصى الروسي الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الخميس.

وأضاف “إذا حصلت كوريا الشمالية على المعلومات والتكنولوجيا اللازمة لتعزيز قدراتها في مجال أسلحة الدمار الشامل مقابل دعم روسيا بأسلحة تقليدية، فإن الصفقة ستكون استفزازا مباشرا يهدد السلام والأمن ليس فقط في أوكرانيا ولكن أيضا في جمهورية كوريا” ، في إشارة إلى كوريا الجنوبية باسمها الرسمي.

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