اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلماني العربي تقدم التعازي إلى المغرب وليبيا في ضحايا الزلزال والإعصار

بغداد 21 سبتمبر 2023 (وال)- تقدم رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلماني العربي محسن المندلاوي بـ”خالص التعازي والمواساة إلى دولتي المغرب وليبيا الشقيقتين، اللتين تعرضتا للزلزال والإعصار، ونترحم على أرواحهم، وندعو للمصابين بالشفاء”.

جاء ذلك خلال ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي أمس الأربعاء، جلسات الدورة الـ 32 للجنة التنفيذية لاتحاد البرلماني العربي.

وكانت العراق قد قامت بإرسال طائرتين محملتين بالمستلزمات الطبية والعلاجية، للمساعدة ولتخفيف المعاناة عن إخوانهم الليبيين من جراء إعصار دانيال الذي ضرب مدن الجبل الأخضر، وتسببه في خسائر بشرية ومادية جراء السيول والفيضانات. (وال) م ب

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