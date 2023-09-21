تراجع أسعار النفط أكثر من 0.7 في المائة رغم تراجع المخزونات.

طوكيو 21 سبتمبر 2023 (وال) – تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد أن سجلت أكبر انخفاض خلال شهر في الجلسة السابقة ، إذ محت توقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أثر انخفاض مخزونات الخام في البلاد.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 67 سنتا أو 0.72 في المائة إلى 92.86 دولار للبرميل .

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا أو 0.79 في المائة إلى 88.95 دولار وهو أدنى مستوى منذ 14 سبتمبر .

ولم تبد أسواق الطاقة رد فعل يذكر على البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء التي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي إلى 2.14 مليون برميل الأسبوع الماضي.

.. ( وال ) ..